Грузооборот российских портов упал

АСОП: Грузооборот российских морских портов упал на 4,6 процента в январе-июле

По итогам первых семи месяцев 2025 года грузооборот российских морских портов сократился на 4,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и составил 498,8 миллиона тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

За отчетный период было зафиксировано падение перевалки как сухих, так и наливных грузов. Объем первой за это время упал на 6,4 процента, до 242,2 миллиона тонн, а второй — на 2,8 процента, до 256,7 миллиона. Перевалка экспортных грузов просела год к году на 5 процентов (до 391,6 миллиона), импортных — до 24,2 миллиона, каботажных (грузы, которые иностранные компании перевозят между двумя пунктами в пределах одного государства) — на 13,9 процента, до 40 миллионов тонн.

В январе-июле сократился грузооборот почти всех основных российских портов. Показатель терминалов Арктического бассейна снизился на 7,7 процента (до 50,8 миллиона тонн), Балтийского — на 2,3 процента (до 158,4 миллиона), Азово-Черноморского — на 11,4 процента (до 144,5 миллиона). Самое стремительное падение грузооборота было зафиксировано в портах Каспийского бассейна, где совокупные объемы перевалки рухнули на 30,4 процента, до 3,9 миллиона тонн. Единственным исключением оказались терминалы на Дальнем Востоке, их суммарный грузооборот увеличился на 3 процента и достиг 141,2 миллиона.

Грузооборот российских морских портов падает не первый год. По итогам 2024-го показатель сократился на 2,3 процента, опустившись до отметки в 886,3 миллиона тонн. Негативная динамика продолжилась в 2025-м. За первые четыре месяца грузооборот просел на 5,4 процента. В качестве основных причин затяжного падения эксперты называют инфляцию выше прогнозов Центробанка, действие западных санкций в отношении различных категорий экспортных товаров (включая ограничения против отечественных морских перевозчиков) и проблемы с вывозом грузов по железным дорогам.