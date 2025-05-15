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11:30, 15 мая 2025Экономика

Грузооборот российских морских портов просел

АСОП: Грузооборот морских портов России упал на 5,4 процента в январе-апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По итогам первых четырех месяцев 2025 года грузооборот российских морских портов сократился на 5,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и составил 280,7 миллиона тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

За отчетный период объем перевалки сухогрузов снизился на шесть процентов, до 133,7 миллиона тонн. Аналогичную динамику продемонстрировала отгрузка наливных грузов (перевозятся без тары, в цистернах, танк-контейнерах или наливных судах и представляют собой жидкие или газообразные вещества). В январе-апреле перевалка последних сократилась на 4,7 процента и просела до 146,9 миллиона тонн.

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Подавляющую часть перевалки составили экспортные грузы, на их долю пришлось в общей сложности 221,3 миллиона тонн. За первые четыре месяца этого года объемы упали на 5,4 процента, каботажных (перевозятся между двумя пунктами в пределах страны) — на 17,5 процента (до 21,5 миллиона). Отгрузка импортной продукции за отчетный период, в свою очередь, увеличилась на 2,4 процента, до 13,7 миллиона, а транзитных — на 3,9 процента (до 24,2 миллиона).

Грузооборот российских морских портов падает не первый месяц. По итогам 2024-го показатель сократился на 2,3 процента год к году и достиг 886,3 миллиона тонн. За отчетный период просела отгрузка как сухих, так и наливных грузов. Перевалка первых снизилась на 1,9 процента, а вторых — на 2,6 процента. В качестве основных причин подобной динамики эксперты называют инфляция выше прогнозов Центробанка, действие западных санкций в отношении различных категорий экспортных товаров (включая ограничения против отечественных морских перевозчиков) и проблемы с вывозом грузов по железным дорогам.

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