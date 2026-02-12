Грузооборот морских портов в России упал

АСОП: Грузооборот морских портов России в январе упал на 7 % в годовом выражении

По итогам января грузооборот морских портов России опустился до 66,9 миллиона тонн, что на семь процентов меньше, чем в тот же период годом ранее. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Перевалка сухогрузов опустилась на 10,4 процента, до 31 миллиона тонн, в том числе угля — на 11,2 процента, до 13,6 миллиона, зерна — на 14,5 процента, до 3,4 миллиона, а грузов в контейнерах — на 10,9 процента, до 4,1 миллиона тонн.

Наливные грузы потеряли 3,8 процента, такой результат обеспечило сокращение оборота нефтепродуктов на 10,9 процента, до 10,4 миллиона тонн. При этом у сырой нефти результат оказался выше на 1,4 процента (21,5 миллиона тонн), а у сжиженного природного газа (СПГ) — на 1,2 процента (3,5 миллиона тонн).

Для экспортных грузов снижение составило 5,9 процента (54,2 миллиона тонн), а для импортных — 13,9 процента (3,1 миллиона тонн). Основной провал пришелся на Азово-Черноморский бассейн (минус 26,7 процента) и Каспийский бассейн (минус 26,6 процента).

В прошлом году грузооборот российских морских портов сократился на 0,4 процента по сравнению с 2024-м, до 884,5 миллиона тонн. В позапрошлом году показатель упал на 2,3 процента.

Ранее сообщалось, что погрузка на сети РЖД в январе 2026 года снизилась на четыре процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 89,3 миллиона тонн.