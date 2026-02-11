В РЖД заявили о положительных результатах работы

Реализация инвестпрограммы РЖД оказалась в 2025 году на 3,5 % ниже плана

Реализация инвестпрограммы ОАО «РЖД» составила в 2025 году более 860 миллиардов рублей, что на 3,5 процента меньше планировавшихся 890,9 миллиарда. Об этом со ссылкой на главу госкомпании Олега Белозерова сообщает «Интерфакс».

По словам топ-менеджера, РЖД «сохраняет принцип опережающего роста доходов над расходами», а финансовый результат работы по итогам прошлого года оказался положительным, с прибылью в размере 14 миллиардов рублей. Чистая прибыль компании по РСБУ составила 13,9 миллиарда рублей, напоминает агентство.

«Мы недополучили более 200 миллиардов рублей. Для нас это много. Но мы прибыльны, мы эффективны», — подчеркивал ранее Белозеров. Ключевой задачей РЖД на 2026 год он назвал 11 февраля рост объемов погрузки.

Показатель в январе снизился год к году на четыре процента, до 89,3 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что на фоне непростой ситуации с финансами компании инвестпрограмму РЖД на 2026 год сократили к приведенным выше уровням 2025-го примерно на 20 процентов, до 713,6 миллиарда рублей.