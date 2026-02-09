Глава госкомпании с огромным долгом назвал ее эффективной

Гендиректор РЖД Белозеров назвал компанию эффективной на фоне огромного долга

ОАО «Российские железные дороги» в 2025 году вновь допустили серьезное снижение объема грузовой базы, но остаются эффективной компанией. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров, передает РИА Новости.

«Да, это повлияло на доходы РЖД. Мы недополучили более 200 миллиардов рублей. Для нас это много. Но мы прибыльны, мы эффективны», — подчеркнул топ-менеджер. До этого стало известно, что нагрузка на сети снизилась на 5,6 процента по сравнению с предыдущим годом, до 1,116 миллиарда тонн.

Ранее сообщалось, что на фоне огромных долгов, приближающихся к четырем триллионам рублей, РЖД намерено продать купленные в 2024 году офисные помещения в башне Moscow Towers в деловом центре «Москва-Сити», а также 49 процентов Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго по величине железнодорожного оператора страны.

При этом эксперты сомневаются, что оператор сможет выручить желаемые суммы за оба актива. Выходом для него может стать покупка недвижимости государственной структурой, а в случае ФГК покупателем мог бы стать какой-то финансовый инвестор, который зайдет в актив на три-пять лет, чтобы позднее продать его при благоприятной конъюнктуре.

На фоне сложной финансовой ситуации в конце 2025 года совет директоров ОАО «РЖД» утвердил инвестпрограмму на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей, что на 20 процентов меньше, чем в 2025-м. Также в начале декабря монополист просил правительство предоставить 200 миллиардов рублей для покрытия кассового разрыва в операционной деятельности, но получил отказ.