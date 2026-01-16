Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:46, 16 января 2026Экономика

Грузооборот российских портов упал

Грузооборот российских морских портов снизился до 884,5 млн тонн в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам 2025 года грузооборот российских морских портов сократился на 0,4 процента в сравнении с показателем за 2024-й и опустился до отметки в 884,5 миллиона тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов.

За 12 месяцев снижение составило 1,5 миллиона тонн. За это время снизились объемы перевалки как сухих, так и наливных грузов, уточнили в отраслевом объединении. Показатель первых упал на 0,2 процента, до 441,7 миллиона тонн, а вторых — на 0,5 процента, до 442,8 миллиона тонн.

За это время упал грузооборот портов ключевых бассейнов. Так, показатель Арктического за 12 месяцев сократился на 6,3 процента (до 87,1 миллиона тонн), Балтийского — на 0,6 процента (до 271,3 миллиона), Азово-Черноморского — на 3,9 процента (до 265,4 миллиона), Каспийского — на 5,4 процента (до 8,6 миллиона). Единственным исключением оказался Дальневосточный бассейн, объем перевалки портов которого увеличился на 6,6 процента и достиг 252,1 миллиона тонн, заключили в организации.

Грузооборот российских морских портов сокращается на первый год. По итогам 2024-го показатель сократился на 2,3 процента (до 886 миллионов тонн). Главными причинами негативной динамики аналитики называют инфляцию выше прогнозов Центробанка, усиление санкционного давления со стороны западных стран и проблемы с вывозом грузов по железным дорогам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Росатоме» отреагировали на задержание своего топ-менеджера за финансирование ВСУ

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Прибывшую из Грузии женщину задержали в Москве из-за крупной суммы валюты

    Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

    Китайские автогиганты заметно повысили цены на свои машины в России

    Россиян предупредили о последствиях для здоровья глаз купаний в проруби на Крещение

    Раскрыты планы НАТО в Гренландии

    Трое наблюдавших за российскими военными граждан попали под следствие

    Передачу Трампу Нобелевской премии мира назвали жалким поступком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok