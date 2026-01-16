Грузооборот российских портов упал

Грузооборот российских морских портов снизился до 884,5 млн тонн в 2025 году

По итогам 2025 года грузооборот российских морских портов сократился на 0,4 процента в сравнении с показателем за 2024-й и опустился до отметки в 884,5 миллиона тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов.

За 12 месяцев снижение составило 1,5 миллиона тонн. За это время снизились объемы перевалки как сухих, так и наливных грузов, уточнили в отраслевом объединении. Показатель первых упал на 0,2 процента, до 441,7 миллиона тонн, а вторых — на 0,5 процента, до 442,8 миллиона тонн.

За это время упал грузооборот портов ключевых бассейнов. Так, показатель Арктического за 12 месяцев сократился на 6,3 процента (до 87,1 миллиона тонн), Балтийского — на 0,6 процента (до 271,3 миллиона), Азово-Черноморского — на 3,9 процента (до 265,4 миллиона), Каспийского — на 5,4 процента (до 8,6 миллиона). Единственным исключением оказался Дальневосточный бассейн, объем перевалки портов которого увеличился на 6,6 процента и достиг 252,1 миллиона тонн, заключили в организации.

Грузооборот российских морских портов сокращается на первый год. По итогам 2024-го показатель сократился на 2,3 процента (до 886 миллионов тонн). Главными причинами негативной динамики аналитики называют инфляцию выше прогнозов Центробанка, усиление санкционного давления со стороны западных стран и проблемы с вывозом грузов по железным дорогам.