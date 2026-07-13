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11:14, 13 июля 2026Культура

Любовь Толкалина раскрыла детали изнасилования своим учителем

Актриса Любовь Толкалина рассказала, что ее изнасиловал человек из режиссерского клана
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актриса Любовь Толкалина заявила, что ее изнасиловал учитель по актерскому мастерству в модельном агентстве. Об этом она сообщила в интервью Лауре Джугелия.

Толкалина рассказала, что эта трагедия произошла до ее поступления во ВГИК, но имя насильника она раскрывать не хочет.

«Страшная история, связана с человеком из известного режиссерского клана. В сексуальном насилии есть момент полного бессилия. Это ощущение не сравнить ни с чем. Это не недоверие. Это полное невладение ситуацией», — сообщила артистка.

Также Любовь отметила, что из-за пережитого насилия ей было сложно строить отношения с первым мужем — режиссером Егором Кончаловским.

В декабре 2024 года апелляционный суд Парижа оставил в силе оправдательный вердикт по делу режиссера Романа Полански, которого обвиняли в клевете.

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