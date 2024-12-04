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20:33, 4 декабря 2024Культура

Обвиненного в изнасиловании известного режиссера оправдали

Романа Полански, которого обвиняли в изнасиловании, оправдали по делу о клевете
Андрей Шеньшаков

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Апелляционный суд Парижа оставил в силе оправдательный вердикт по делу режиссера Романа Полански, которого обвиняли в клевете. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Дело в отношении постановщика тянется с 2019 года, когда актриса Шарлотта Льюис, обвинявшая Полански в изнасиловании, но проигравшая суд, пыталась обвинить его же в клевете в ее сторону. В частности, она была возмущена словами Романа, который назвал ее лгуньей из-за обвинений в сексуальном насилии.

В 1986 году Льюис снималась в фильме Полански «Пираты», а спустя 24 года заявила, что режиссер изнасиловал ее на съемочной площадке проекта. Ей тогда было всего 16 лет.

Из-за обвинений Джульет в адрес культового режиссера и автора картин, признанных классикой мирового кино, от Полански отвернулись многие коллеги и друзья. Так, Натали Портман даже публично извинялась за поддержку постановщика.

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