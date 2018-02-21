Натали Портман раскаялась в поддержке педофила

Актриса Натали Портман сожалеет о том, что в 2009 году подписала письмо с требованием выпустить обвиненного в педофилии режиссера Романа Полански из швейцарской тюрьмы. Ее слова в среду, 21 февраля, передает Mashable.

«Я несу ответственность за то, что не подумала об этом. Кто-то, кого я уважала, передал мне эту петицию и сказал: "Я подписал это. А ты это сделаешь?" И я решила это сделать. Это было ошибкой», — заявила Портман.

Артистка подчеркнула, что тогда еще не совсем понимала всей серьезности проблемы домогательств. «Мы жили в совсем другом мире, и это не может служить извинением. Но ты можешь открыть глаза и полностью поменять свой взгляд на жизнь. В то время мои глаза еще не были открыты», — добавила она.

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В январе Портман призналась, что после премьеры фильма «Леон» в качестве первого письма от поклонника получила рассказ о том, как он ее изнасилует. На тот момент ей было 13 лет.

В 2017 году еще девять женщин заявили об изнасилованиях или домогательствах со стороны Романа Полански в несовершеннолетнем возрасте.

Полански был задержан в Швейцарии в сентябре 2009 года, когда прибыл в Цюрих на международный кинофестиваль. Это было связано с уголовным делом, заведенным на него в США за изнасилование 13-летней девочки. Более сотни знаменитостей тогда выступили в поддержку режиссера, среди них актрисы Моника Белуччи и Фанни Ардан, а также режиссеры Вонг Кар-Вай, Мартин Скорсезе, Вуди Аллен и Дэвид Линч. Спустя месяц Полански освободили под залог 4,5 миллиона долларов, а в 2010-м власти отказались экстрадировать кинематографиста в США.

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