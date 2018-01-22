Натали Портман рассказала об угрозах изнасилования после «Леона»

После премьеры фильма «Леон» актриса Натали Портман, которой на тот момент было 13 лет, в качестве первого письма от поклонника получила рассказ о том, как он ее изнасилует. Об этом артистка рассказала на женском марше в Лос-Анджелесе, видеозапись ее выступления опубликована на YouTube-канале Newschapl.

По словам Портман, из-за роли в фильме все вокруг обсуждали ее тело.

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«На местном радио стали ежедневно считать, сколько времени мне осталось до 18-летия, — подразумевая, что тогда со мной можно будет переспать. Кинокритики обсуждали мою грудь и тело в рецензиях. Я очень быстро поняла, хоть мне было всего 13 лет, что если я буду демонстрировать свою сексуальность, то не буду чувствовать себя в безопасности, а мужчины будут считать своим правом обсуждать и объективизировать мое тело», — поведала актриса.

После произошедшего Портман отказалась от любых съемок, где присутствовали эротические сцены или даже сцены с поцелуями. Актриса назвала обстановку, сложившуюся в индустрии развлечений, «средой сексуального терроризма».

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В ноябре 2017 года Портман заявила, что сталкивалась с домогательствами и дискриминацией во время работы практически над всеми ее фильмами.

Натали Портман — 36-летняя американская актриса израильского происхождения. Она также известна по таким фильмам, как «Близость», «V — значит вендетта», «Тор», «Черный лебедь» и «Джеки», а также по трилогии-приквелу «Звездных войн», в котором сыграла королеву Падме Амидалу.

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