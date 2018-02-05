Натали Портман помахала огромным синим дилдо и зачитала рэп

Актриса Натали Портман зачитала агрессивный рэп о своей карьере и личной жизни. Видеоклип опубликован на YouTube-канале Saturday Night Live.

Портман продемонстрировала крупный искусственный член синего цвета, насаженный на нож, рассказала об употреблении успокоительного Xanax с алкогольными коктейлями, похвасталась тем, что ест капсулы стирального порошка Tide, и раскрыла подробности своих родов.

В январе актриса сообщила, что после премьеры фильма «Леон» в качестве первого письма от поклонника получила рассказ о том, как он ее изнасилует. На тот момент ей было 13 лет.

Натали Портман — 36-летняя американская актриса израильского происхождения. Помимо «Леона», она известна по таким фильмам, как «Близость», «V — значит вендетта», «Тор», «Черный лебедь» и «Джеки», а также по трилогии-приквелу «Звездных войн», в котором сыграла королеву Падме Амидалу.

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