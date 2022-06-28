Тодоренко обратилась к журналистам после фейка о родах

Телеведущая Тодоренко опровергла сообщения о том, что родила второго ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что она якобы родила второго ребенка. Фейк она прокомментировала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда записала видео, в котором продемонстрировала скриншоты статей о появлении на свет ее второго ребенка. В ролике видно, что телеведущая по-прежнему беременна. «Стыдно за вас, коллеги, стыдно. Даже коллегами трудно назвать после такой чуши», — обратилась она к журналистам.

Тодоренко также обратила внимание представителей прессы на то, что они работают в информационной повестке. «Если такой непрофессионализм творится на пустяшном селеб-уровне, где все друг друга знают, где достоверность информации можно подтвердить у пиар-агента по звонку, что же говорить о глобальных вопросах?» — возмутилась она.

О том, что Тодоренко якобы стала матерью во второй раз, 28 июня сообщил Starhit. Издание, ссылаясь на окружение телеведущей и ее мужа певца Влада Топалова, заявило, что у пары появилась на свет дочка. После этого информация о предполагаемом пополнении в семье ведущей была опубликована рядом других российских СМИ.

Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями в декабре 2018 года. У них родился сын Михаил. Весной 2022 года ряд изданий сообщил, что поклонники заподозрили у телеведущей вторую беременность. Позже она подтвердила эту информацию.

Ранее Тодоренко также рассказала о зарплате телеведущих. Она призналась, что в начале карьеры какое-то время трудилась на телевидении бесплатно и доход стала получать после прохождения стажировки.