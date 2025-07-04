Уникальность смартфона связали со сложным ремонтом

PhoneArena: Смартфон в редком цвете оказалось сложнее отремонтировать

Если смартфон имеет редкий цвет корпуса или выпущен в уникальной расцветке, то с его ремонтом могут возникнуть проблемы. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа обратили внимание на пост пользователя Reddit, который не смог быстро починить свой складной смартфон Samsung. Он рассказал, что аппарат имеет редкий цвет Icy Blue, и в сервисном центре не нашли подходящих деталей. В итоге ремонт затянули почти на неделю, хотя пользователь имел платную подписку Samsung Care Plus, обещающую приоритетное обслуживание.

В комментариях к публикации написал пользователь под ником JJOSH16, который представился сотрудником одного из сервисных центров Samsung. Он подтвердил, что деталей для смартфонов в редком цвете часто может не быть на складах. При этом Samsung требует, чтобы внутренние детали смартфона определенного цвета также использовались только для ремонта устройств с этой расцветкой.

Другой пользователь Reddit под ником gilgamo заметил, что тоже не смог быстро починить свой смартфон из-за редкого цвета. Он рассказал, что в компании пообещали найти подходящие запчасти позже.

«Редкие цвета — это забавный способ выделить ваш телефон», — заметили журналисты PhoneArena. Они подытожили, что ради быстрого обслуживания все же лучше приобретать смартфоны в «скучных» расцветках.

Ранее инсайдер Ice Universe рассказал, что Apple, Samsung и другие крупные компании не выпускают смартфонов с большой емкостью батареи из-за законов США и Евросоюза (ЕС).