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07:31, 4 июля 2025Экономика

Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Бразилию

Глава РАПУ Гурьев: Экспорт удобрений из РФ в Бразилию вырос на 20 % в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

По итогам 2024 года суммарные объемы поставок российских удобрений в Бразилию увеличились на 20 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки в 11,5 миллиона тонн. Об этом заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Его слова приводит РИА Новости.

Достигнутый результат, отметил Гурьев, оказался рекордным. Россия, добавил он, остается крупнейшим экспортером экологически чистых минеральных удобрений не только на бразильский, но и на мировой рынок.

География экспорта этого вида продукции из России, отметил эксперт, охватывает все штаты латиноамериканской страны. Спрос на российские удобрения в Бразилии остается на высоком уровне. Это обусловлено в том числе качеством поставляемой продукции и ее относительно низкой стоимостью, заключил Гурьев.

По итогам прошлого года Бразилия стала крупнейшим импортером российских удобрений. Покупатели из латиноамериканской страны потратили на эти цели за отчетный период в общей сложности 4,2 миллиарда долларов. В целом же экспорт российских удобрений в 2024-м охватил как минимум 66 стран. В то же время суммарная стоимость поставок на глобальный рынок просела на 3 процента на фоне снижения цен на сырье и опустилась до отметки в 13,4 миллиарда долларов.

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