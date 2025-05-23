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08:32, 23 мая 2025Экономика

Назван главный покупатель российских удобрений

РИА Новости: Главным покупателем удобрений из России в 2024 году стала Бразилия
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Главным покупателем российских удобрений в прошлом году была Бразилия, потратившая на них 4,2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на анализ информации статслужб сообщает РИА Новости.

По данным агентства, импорт этого вида продукции из РФ осуществляли в 2024-м не менее 66 стран, а общая его стоимость составила 13,4 миллиарда долларов, уменьшившись на 3 процента из-за снижения цен на сырье.

В пятерку покупателей отечественных удобрений также вошли Индия (1,6 миллиарда), Китай, США (по 1,3 миллиарда) и Мексика (583 миллиона). Из стран ЕС в топ-10 попала только Польша, находящаяся во второй его половине вместе с Индонезией, Малайзией, Таиландом и ЮАР. Германия, ставшая одним из инициаторов европейского эмбарго, из десятки выбыла.

Европарламент 22 мая большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, сделав это, несмотря на протесты фермеров, опасающихся резкого скачка цен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие меры европейцев «выстрелом себе в ногу», в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) анонсировали разгон глобальной продовольственной инфляции, подчеркнув, что самые большие убытки понесут покупатели из беднейших стран, не входящих в состав ЕС.

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