В Кремле отреагировали на повышение пошлин на азотные удобрения из России

Песков: Повышением пошлин на удобрения из РФ европейцы стреляют себе в ногу

Повышением пошлин на азотные удобрения из России европейцы стреляют себе в ногу. Так отреагировал на последние меры Евросоюза пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

В рамках пресс-конференции представитель Кремля отметил, что спрос на азотные удобрения по всему миру высок. Если российскую продукцию не будут покупать в Европе, для нее удастся найти новые рынки сбыта. В то же время в ЕС не смогут получить удобрения настолько высокого качества.

«В итоге Евросоюз получит себе азотные удобрения по более высокой цене и худшего качества», — резюмировал Песков.

Европарламент большинством голосов депутатов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии 22 мая. За итоговый документ проголосовали 411 евродепутатов, против выступили 100 парламентариев, еще 78 — воздержались. Новые ограничения будут вводиться поэтапно — с июля 2025 года и в течение следующих трех лет. К 2035-му ставки вырастут до 100 процентов от таможенной стоимости.

Представители крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca предупреждали, что негативный эффект от ужесточения торговли будет заметен уже предстоящим летом. Однако аналитики ЕК не прислушались к этим доводам, заявив, что в Европе столкнутся с последствиями повышения пошлин на российские и белорусские удобрения не ранее 2026 года.