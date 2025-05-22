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13:17, 22 мая 2025Экономика

Европа нанесла новый удар по российскому экспорту

Европарламент утвердил новые пошлины на импорт удобрений из России и Белоруссии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Европарламент большинством голосов депутатов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии. О новом ударе по экспорту РФ сообщается на сайте Официального журнала Евросоюза (ЕС).

За итоговый документ проголосовали в общей сложности 411 евродепутатов. Против повышения импортных пошлин на российские и белорусские удобрения выступили 100 парламентариев, еще 78 — воздержались. Теперь это решение должно быть утверждено на уровне Совета ЕС, после чего эта мера официально вступит в силу.

Ожидается, что новые ограничения в отношении импорта российских и белорусских удобрений будут вводиться поэтапно — с июля 2025 года и в течение следующих трех лет. Инициатором ужесточения требований к провозу в ЕС этого вида сельхозпродукции выступила Еврокомиссия (ЕК). Ее представители настояли на повышении тарифов до 40-45 евро за тонну с июля. В дальнейшем ставки будут регулярно повышаться и к 2035-му составят 100 процентов от таможенной стоимости.

Против этих мер выступали представители крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca. Они предупреждали, что негативный эффект от подобного ужесточения местные фермеры и аграрии прочувствуют на себе уже предстоящим летом. Однако аналитики ЕК не прислушались к этим доводам, заявив, что участники европейского рынка столкнутся с последствиями повышения пошлин на российские и белорусские удобрения не ранее 2026 года.

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