Фермеры Европы призвали ЕК на год отложить повышение пошлин на удобрения из РФ

Фермеры Евросоюза призвали Еврокомиссию (ЕК) на год отложить повышение пошлин на удобрения из России и Белоруссии. Об этом со ссылкой на заявление крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca сообщает РИА .

Аграрии отмечают, что введение заградительных пошлин самым негативным образом отразится на сельскохозяйственной отрасли уже летом этого года. Такая мера может подорвать европейское сельское хозяйство, предупреждают в объединении.

С инициативой ужесточить ввоз удобрений в регион Европейская комиссия выступила еще в начале февраля. С 1 июля 2025 года пошлины на импорт азотных удобрений составят 40-45 евро за тонну. В последующие годы они будут увеличиваться, а к 2035-му дойдут до 100 процентов.

«Долгожданное решение Еврокомиссии о введении пошлин на удобрения из России и Белоруссии должно быть реализовано без промедления. Хотя это решение является шагом в правильном направлении, любая задержка может позволить российским экспортерам удобрений извлечь выгоду из европейского рынка в сезон пикового спроса. Кроме того, другие коды товаров, связанных с удобрениями, должны быть включены в меры по устранению потенциальных лазеек», — заявила член Европарламента (ЕП) от Польши Марта Вцисло.

Чтобы фермеры смогли получать удобрения по приемлемым ценам и при этом сократили зависимость от российских товаров, ЕК надеется расширить производство. С другой стороны, есть опасения, что новые пошлины окажут дополнительное давление на сектор: план ЕК не гарантирует того, что внутреннее производство сможет быстро восстановиться и покрыть дефицит.

По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры логистики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александра Арского, без удобрений урожайность может снизиться на 20-40 процентов. В случае засухи большинство компаний агросектора станут банкротами.