В Германии подняли вопрос о санкциях против России в сфере удобрений

В бундестаге ФРГ подняли вопрос об антироссийких санкциях в сфере удобрений

Член бундестага Германии от блока ХДС/ХСС Тильман Кубан поднял вопрос о том, намерено ли оно работать над поддержкой санкций против России в сфере импорта удобрений и адресовал свое обращение правительству ФРГ. Текст письма Кубана, посвященного возможным новым антироссийским санкциям, к немецкому кабмину изучила «Лента.ру».

«Будет ли федеральное правительство в ЕС работать над поддержкой санкций против России в области импорта удобрений, чтобы сделать цепочки переработки в Германии и Европе (...) более устойчивыми», — спросил он.

Кубан также подчеркнул, что Россия увеличила импорт удобрений в Германию в 3,3 раза в первой половине 2023 года. Более того, по его словам, немецкие производители находятся под давлением из-за двукратного снижения рыночных цен.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старания ООН для возобновления зерновой сделки ни к чему не привели. «Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае, сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено», — констатировал министр.