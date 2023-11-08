Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:46, 8 ноября 2023Мир

Лавров заявил о беспомощности ООН в вопросе возобновления зерновой сделки

Лавров: старания ООН для возобновления зерновой сделки ни к чему не привели
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Старания ООН для возобновления зерновой сделки ни к чему не привели. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Наша часть пакета, она, абсолютно "на нуле". Мы видим старания [генсека ООН Антониу] Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД госпожи [Ребеки] Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае, сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено», — констатировал министр.

По словам министра, это показало беспомощность организации и стало еще одним примером западной лжи.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко обвинил Запад в саботаже зерновой сделки. Он уточнил, что со стороны западных стран отсутствуют какие-либо действия для достижения консенсуса, поэтому перспектив восстановления сделки нет.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      В Луганске взорвали машину бывшего начальника Народной милиции ЛНР. Что известно о покушении?

      Министр спорта осудил Роднину за слова о вранье в деле Валиевой

      В Кремле пообещали ответить на возможный отъем российских активов на Западе

      Подрыв машины с депутатом ЛНР квалифицировали как теракт

      Раскрыт гонорар Аллы Пугачевой за выступление на новогоднем празднике

      США скорректировали полет дрона-разведчика вблизи Крыма после решения Путина

      Врач назвала усталость и слабость симптомом опасных болезней

      Названы самые популярные у арендаторов районы Москвы

      Мировой экономике предрекли гиперинфляцию

      Работа СКР на месте взрыва авто депутата Народного совета ЛНР попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости