Лавров заявил о беспомощности ООН в вопросе возобновления зерновой сделки

Лавров: старания ООН для возобновления зерновой сделки ни к чему не привели

Старания ООН для возобновления зерновой сделки ни к чему не привели. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Наша часть пакета, она, абсолютно "на нуле". Мы видим старания [генсека ООН Антониу] Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД госпожи [Ребеки] Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае, сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено», — констатировал министр.

По словам министра, это показало беспомощность организации и стало еще одним примером западной лжи.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко обвинил Запад в саботаже зерновой сделки. Он уточнил, что со стороны западных стран отсутствуют какие-либо действия для достижения консенсуса, поэтому перспектив восстановления сделки нет.