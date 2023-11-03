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15:03, 3 ноября 2023Мир

Запад обвинили в саботаже зерновой сделки

Грушко: перспектив восстановления зерновой сделки нет из-за позиции Запада

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запад саботирует восстановление зерновой сделки. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, сообщает ТАСС.

Дипломат обвинил западные страны в отсутствии каких-либо действий для достижения консенсуса. «При нынешней позиции Запада никаких перспектив [для восстановления зерновой сделки] нет», — сказал он.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал условия для возобновления процесса. По его словам, для этого потребуется выполнение меморандума РоссияООН, так как Москва не видит прогресса в деле снятия санкционных ограничений с российских экономических операторов, задействованных в производстве и экспорте.

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      Дарья Балацкая
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