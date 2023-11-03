Запад обвинили в саботаже зерновой сделки

Грушко: перспектив восстановления зерновой сделки нет из-за позиции Запада

Запад саботирует восстановление зерновой сделки. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, сообщает ТАСС.

Дипломат обвинил западные страны в отсутствии каких-либо действий для достижения консенсуса. «При нынешней позиции Запада никаких перспектив [для восстановления зерновой сделки] нет», — сказал он.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал условия для возобновления процесса. По его словам, для этого потребуется выполнение меморандума Россия — ООН, так как Москва не видит прогресса в деле снятия санкционных ограничений с российских экономических операторов, задействованных в производстве и экспорте.