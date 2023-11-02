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09:51, 2 ноября 2023Мир

МИД России назвал условия возобновления зерновой сделки

МИД РФ: возобновление зерновой сделки требует выполнения меморандума Россия-ООН

Фото: Umit Bektas / Reuters

Возобновление зерновой сделки требует выполнения меморандума Россия-ООН. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат подчеркнул, что Москва не видит прогресса в деле снятия санкционных ограничений с российских экономических операторов, задействованных в производстве и экспорте, «в том числе в сферах банковских платежей, страхования, транспортной логистики и поставок в Россию запчастей».

Ранее газета Bild сообщила, что ООН готова пойти на все условия России ради продления зерновой сделки. В письме к главе МИД России Сергею Лаврову генсек организации Антониу Гутерриш предложил вернуть российские банки к международной платежной системе SWIFT ради возобновления сделки. Однако позднее представитель генсека Фархан Хак заявил, что письмо было неверно истолковано СМИ. По его словам, ООН не просит снимать санкции с России.

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      Анжелика Бережная
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