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07:41, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Девушка узнала тайну своего бойфренда благодаря его водительским правам

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником EmpoweredMayhem рассказала, что рассталась со своим молодым человеком из-за того, что он лгал ей о возрасте. Взяв в руки его водительские права, она выяснила, что он на десять лет старше, чем говорил.

Молодые люди познакомились в приложении Tinder, когда 21-летней американке понравился 26-летний парень. У них быстро завязались романтические отношения, пара даже начала выбирать квартиру, чтобы арендовать ее и жить вместе. Однако затем молодые люди отправились на выходные за город с членами семьи бойфренда.

«Сводная сестра моего парня спросила, была ли я единственным ребенком в семье. Я ответила, что у меня есть сводный брат, но он старше меня на восемь лет, из-за чего мы почти не общались. Она ответила, что это не такая уж и значительная разница в возрасте. Тогда я удивилась тому, что брату моего бойфренда больше 40 лет, а ему самому — лишь 27. И тут она посмотрела на меня и сказала, что мне нужно проверить его водительские права», — написала автор.

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Позднее, когда она оказалась со своим избранником в одной комнате, девушка попросила его показать права. Так она узнала, что на самом деле ему 37 лет. Начался конфликт, который быстро перерос в скандал, его свидетелями стали все родственники бойфренда. Тот уверял, что изначально он ошибся, когда заполнял анкету в Tinder, однако девушка в итоге приняла решение расстаться с ним, заявив, что все их отношения построены на лжи.

Пользователи в комментариях встали на сторону девушки, сочтя эту ложь ужасной. По их мнению, он манипулировал возрастом ради сексуальной эксплуатации автора темы. Кроме того, некоторые из них назвали ее бывшего бойфренда «лживой свиньей» и выразили недоумение из-за того, что 37-летний мужчина в принципе заинтересовался студенткой.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, что бойфренд изучил ее телефон и сделал неприятное открытие о ней. Как пояснила автор, молодой человек обнаружил ее фотографию, на которой она принимает рецептурные препараты в качестве наркотика.

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