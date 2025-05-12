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07:36, 12 мая 2025Интернет и СМИ

Парень изучил телефон возлюбленной и сделал неприятное открытие

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Пользовательница Reddit под ником No_Impression_3112 рассказала на портале о том, что бойфренд изучил ее телефон и сделал неприятное открытие о ней. По словам автора поста, реакция парня сильно ее расстроила.

Как пояснила рассказчица, молодой человек обнаружил ее фотографию, на которой она принимает рецептурные препараты в качестве наркотика. Девушка заявила, что снимок был сделан несколько лет назад в трудный период ее жизни.

«Я знал, что у тебя был сложный период, но, блин... Мне тяжело смотреть на это фото. Ты принимала наркотики и заводила беспорядочные связи», — написал ей парень. Автор поста ответила, что никогда не скрывала своего прошлого, и заверила, что с тех пор она изменилась. Тем не менее молодой человек заявил, что не считает ее подходящей партией.

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Как отметила рассказчица, ей больно оттого, что бойфренд судит ее по ее прошлому. «Он знает, с какой болью я тогда столкнулась», — добавила девушка.

«Такое ощущение, что он использует это фото в качестве повода для расставания и на самом деле он всегда подвергал сомнению ваши отношения», «Этот парень тебе не подходит», «Твоя настоящая любовь не будет осуждать тебя за твою старую боль», — обратились к автору поста комментаторы. Вместе с тем некоторые пользователи встали на сторону бойфренда рассказчицы и предположили, что девушка могла скрывать какие-то детали из своего прошлого от молодого человека.

Ранее пользователь Reddit поделился историей, как заказал ДНК-тест в подарок для своих родственников и случайно раскрыл семейную тайну. Автор поста признался, что жалеет о своем подарке.

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