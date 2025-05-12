Парень изучил телефон возлюбленной и сделал неприятное открытие

Пользовательница Reddit под ником No_Impression_3112 рассказала на портале о том, что бойфренд изучил ее телефон и сделал неприятное открытие о ней. По словам автора поста, реакция парня сильно ее расстроила.

Как пояснила рассказчица, молодой человек обнаружил ее фотографию, на которой она принимает рецептурные препараты в качестве наркотика. Девушка заявила, что снимок был сделан несколько лет назад в трудный период ее жизни.

«Я знал, что у тебя был сложный период, но, блин... Мне тяжело смотреть на это фото. Ты принимала наркотики и заводила беспорядочные связи», — написал ей парень. Автор поста ответила, что никогда не скрывала своего прошлого, и заверила, что с тех пор она изменилась. Тем не менее молодой человек заявил, что не считает ее подходящей партией.

Как отметила рассказчица, ей больно оттого, что бойфренд судит ее по ее прошлому. «Он знает, с какой болью я тогда столкнулась», — добавила девушка.

«Такое ощущение, что он использует это фото в качестве повода для расставания и на самом деле он всегда подвергал сомнению ваши отношения», «Этот парень тебе не подходит», «Твоя настоящая любовь не будет осуждать тебя за твою старую боль», — обратились к автору поста комментаторы. Вместе с тем некоторые пользователи встали на сторону бойфренда рассказчицы и предположили, что девушка могла скрывать какие-то детали из своего прошлого от молодого человека.

Ранее пользователь Reddit поделился историей, как заказал ДНК-тест в подарок для своих родственников и случайно раскрыл семейную тайну. Автор поста признался, что жалеет о своем подарке.

