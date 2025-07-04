США увеличили планы закупок ракет ПВО Patriot

Пентагон в четыре раза увеличил планы закупок ракет ПВО Patriot

Американская армия в четыре раза увеличивает планы закупок зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE на фоне продвижения оборонной программы «Золотой купол». Об это пишет РИА Новости со сыллкой на документы проекта бюджета Пентагона на 2026 год.

В них указано, что Пентагон приостановил часть поставок таких вооружений Киеву. «Совет по надзору за требованиями армии (AROCM) утвердил увеличение плана закупок PAC-3 MSE с 3 376 до 13 773 единиц 16 апреля 2025 года», — говорится в документе.

Специалисты связали ресширения планов с приоритетом развития инициативы «Золотой купол» и необходимостью быстро пополнить арсенал.

Ранее был проиведен самый большой ракетный залп системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в истории вооруженных сил США для защиты авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре от иранской атаки.