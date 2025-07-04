Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:40, 4 июля 2025Мир

США увеличили планы закупок ракет ПВО Patriot

Пентагон в четыре раза увеличил планы закупок ракет ПВО Patriot
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Американская армия в четыре раза увеличивает планы закупок зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE на фоне продвижения оборонной программы «Золотой купол». Об это пишет РИА Новости со сыллкой на документы проекта бюджета Пентагона на 2026 год.

В них указано, что Пентагон приостановил часть поставок таких вооружений Киеву. «Совет по надзору за требованиями армии (AROCM) утвердил увеличение плана закупок PAC-3 MSE с 3 376 до 13 773 единиц 16 апреля 2025 года», — говорится в документе.

Специалисты связали ресширения планов с приоритетом развития инициативы «Золотой купол» и необходимостью быстро пополнить арсенал.

Ранее был проиведен самый большой ракетный залп системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в истории вооруженных сил США для защиты авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре от иранской атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возникший после атаки беспилотников на Сергиев Посад мощный пожар сняли на видео

    Российские войска начали создание буферной зоны рядом с Белгородской областью

    В России начали падать цены на жилье

    Российские войска уничтожили переправы через Оскол

    В Москве таксист отказался выполнять заказ и свернул во дворы после просьбы не курить

    Запрещенная порнозвезда Бонни Блю назвала самое важное в сексе

    Ситуация на российском авторынке оказалась хуже прогнозов

    Названо ключевое препятствие для посредничества Папы Римского в конфликте на Украине

    Решение Пентагона по Украине вызвало возмущение у властей США

    Злоупотребляющим препаратами для потенции мужчинам дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости