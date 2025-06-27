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18:03, 27 июня 2025Наука и техника

США произвели самый крупный в истории залп Patriot

Генерал Кейн: США произвели самый крупный в истории залп Patriot
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

Самый большой ракетный залп системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в истории вооруженных сил США был произведен для защиты авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре от иранской атаки, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Дэн Кейн. Об этом пишет издание TWZ.

«Мы считаем, что это самое крупное боевое применение Patriot в военной истории США», — сказал офицер.

Кейн не уточнил, сколько именно ракет было выпущено в ответ на иранскую атаку. Генерал отметил, что на момент иранского удара в ​​Аль-Удейде находились две батареи Patriot, а за оборону базы отвечали 44 военнослужащих.

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По его словам, у операторов Patriot было примерно две минуты на принятие решения о перехвате ракет.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Гааге заявил, что Украина больше другого оружия желает получить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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