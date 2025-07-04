Российский посол заявил о превращении «коалиции желающих» в сборище друзей Украины

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил ТАСС, что британско-французский проект по созданию так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине превратился в еще один клуб друзей Киева.
«Была развернута кипучая деятельность под вывеской "коалиции желающих", в первую очередь, Лондоном и Парижем, в расчете на привлечение внимания со стороны [президента США] Дональда Трампа», — отметил посол.
Посол сообщил, что коалиция не добилась значимых результатов в лоббировании этой авантюры и превратилась в ещё одно собрание «друзей Украины», отметив при этом, что подобных объединений по разным направлениям с участием одних и тех же стран существует довольно много. В итоге внимание сместилось на оказание помощи в обучении украинских военных и повышении боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул Келин.
По его мнению, несмотря на спад ажиотажа вокруг коалиции, формат продолжают поддерживать — в ближайшие недели запланирована очередная видеоконференция лидеров стран-участниц.
Ранее стало известно, что Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения сил на Украине. Однако его реализация отложена до возобновления переговоров о прекращении огня.