Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения сил на Украине

Bloomberg: Лондон и Париж завершили разработку плана размещения сил на Украине

Лондон и Париж завершили разработку плана размещения сил на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения сил и порядка их действий, но отложили реализацию плана до возобновления переговоров о прекращении огня», — рассказали источники агентства.

Отмечается, что европейские правительства скорректировали свою оценку того, что «необходимо для сдерживания России». По их мнению, сочетание украинских сил, европейских войск и самолетов, размещенных на восточном фланге НАТО, а также патрулей в Черном море, достаточно.

Париж и Лондон также по-прежнему надеются, что США продолжат предоставлять разведданные, а также осуществлять наблюдение за границей между Украиной и Россией.

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center в США Эмма Эшфорд отметила, что реальные возможности западных союзников из «коалиции желающих» по Украине слишком малы, чтобы изменить ход боевых действий. По ее словам, реализация заявленных союзниками целей «займет годы и не окажет немедленного влияния на ситуацию на поле боя».