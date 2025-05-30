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20:34, 30 мая 2025Мир

На Западе признали слабость «коалиции желающих» по Украине

FT: Возможности Запада слишком малы, чтобы изменить ход боевых действий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Реальные возможности западных союзников из «коалиции желающих» по Украине слишком малы, чтобы изменить ход боевых действий. С таким мнением в материале для британской газеты Financial Times (FT) выступила старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center в США Эмма Эшфорд.

«Европейские страны готовы компенсировать Украине недостающие поставки из США, однако сталкиваются с трудностями в быстрой закупке необходимого вооружения по разумной цене», — заметила эксперт.

По ее словам, реализация заявленных союзниками целей «займет годы и не окажет немедленного влияния на ситуацию на поле боя».

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