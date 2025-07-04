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07:42, 4 июля 2025Мир

Аналитик заявил о безвыходном положении Трампа после разговора с Путиным

Аналитик Уэр заявил о безвыходном положении Трампа после разговора с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Unsplash

Австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр заявил, что президент России Владимир Путин поставил американского лидера Дональда Трампа в безвыходное положение во время разговора по телефону. Об этом он высказался в эфире телеканала Sky News Australia.

Уэр подчеркнул, что во время разговора Путин не стал идти на поводу Трампа, что поставило президента США в безвыходное положение. Эксперт подчеркнул, что даже лояльный Трампу телеканал Fox News признал его неудачу. Аналитик считает, что это говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу.

«Так что можно сказать, что в разговоре [Трампа] с Путиным счет был 1:0 в пользу России», — заключил он.

Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил свое неудовлетворение. Кроме того, он заявил, что США продолжают передавать военную помощь Украине.

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