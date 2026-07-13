В МИД назвали «европейской ценностью» кражу советского танка на Украине

Захарова назвала варварством кражу танка Т-70 с братской могилы под Харьковом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с кражей танка Т-70 с братской могилы в Харьковской области. Соответствующий пост дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

«Варварство — это же тоже европейская ценность: зародилось на территории западной Европы, возродилось в XXI веке, распространяется есовцами повсеместно», — отметила Захарова.

Неизвестные украли танк-памятник, установленный на братской могиле ветеранам Великой Отечественной войны в селе Оскол Изюмского района Харьковской области. Мемориал был установлен на центральном кладбище, на могиле экипажа, который погиб в подбитом танке при освобождении села.

Ранее в Киеве в Музее войны убрали надпись на русском языке. Уточняется, что надпись была посвящена советским солдатам, погибшим в ходе Второй мировой войны.