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03:05, 6 июня 2025Интернет и СМИ

Российская телеведущая перестала скрывать третью беременность

Телеведущая Регина Тодоренко раскрыла свою третью беременность
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская телеведущая Регина Тодоренко перестала скрывать третью беременность. Об этом сообщает издание Super в своем Telegram-канале.

Артистку заметили с округлившимся животом на праздновании 20-й годовщины совместной жизни певцов Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

В январе Тодоренко показала внешность на полуголых фото до и после лечения искривленной спины. Знаменитость продемонстрировала тело с ярко выраженной асимметрией.

До этого телеведущая откровенно высказалась об уколах красоты и раскрыла секреты молодости.

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