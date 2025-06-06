Российская телеведущая перестала скрывать третью беременность

Телеведущая Регина Тодоренко раскрыла свою третью беременность

Российская телеведущая Регина Тодоренко перестала скрывать третью беременность. Об этом сообщает издание Super в своем Telegram-канале.

Артистку заметили с округлившимся животом на праздновании 20-й годовщины совместной жизни певцов Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

В январе Тодоренко показала внешность на полуголых фото до и после лечения искривленной спины. Знаменитость продемонстрировала тело с ярко выраженной асимметрией.

До этого телеведущая откровенно высказалась об уколах красоты и раскрыла секреты молодости.