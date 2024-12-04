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17:46, 4 декабря 2024Ценности

Регина Тодоренко откровенно высказалась об уколах красоты и раскрыла секреты молодости

Регина Тодоренко призналась, что боится делать уколы красоты
Екатерина Ештокина

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко откровенно высказалась об уколах красоты и раскрыла секреты молодости. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, который насчитывает 90 тысяч подписчиков.

В первую очередь 34-летняя знаменитость призналась, что боится делать инъекции, поэтому выбирает другие улучшающие внешний вид процедуры. По словам инфлюэнсерши, она регулярно прибегает к микротоковой терапии, которая убирает второй подбородок и подтягивает лицо.

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Помимо этого, Тодоренко заявила, что делает массаж лица. «Бонусом улучшается кровообращение и возвращается молодость. Про молодость неточно, но очень бы хотелось», — иронично заявила она.

Ранее в декабре Регина Тодоренко раскрыла секрет стройности. Звезда призналась, что в юности была фастфудным гурманом.

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