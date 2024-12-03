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13:16, 3 декабря 2024Ценности

Регина Тодоренко раскрыла секрет стройности

Екатерина Ештокина

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко раскрыла секрет стройности. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, который насчитывает 90 тысяч подписчиков.

34-летняя знаменитость призналась, что в юности была фастфудным гурманом. «Фастфуд был доступен 24/7: заказывала пиццу в два часа ночи, а на завтрак могла смело съесть бургер. Как вы понимаете, такая "диета" дала о себе знать — проблемы с ЖКТ, плохое самочувствие и отсутствие сил», — посетовала звезда.

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При этом знаменитость подчеркнула, что в 33 года решила изменить привычки в питании, чтобы поддерживать себя в форме. Так, она изучила свой организм и составила список наиболее подходящих продуктов. «Конечно, не все так идеально, как хотелось бы, но могу сказать точно: когда мой график стабилен, все идет как по маслу. П.С. Нет, курсы по похудению я запускать не планирую», — заключила Тодоренко.

В ноябре Регина Тодоренко станцевала на камеру в нижнем белье. Телеведущая опубликовала видео, на котором станцевала на камеру в белом хлопковом комплекте нижнего белья бренда Calvin Klein.

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