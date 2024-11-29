Регина Тодоренко станцевала на камеру в нижнем белье

Телеведущая Регина Тодоренко станцевала на камеру в нижнем белье Calvin Klein

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,6 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором станцевала на камеру в белом хлопковом комплекте нижнего белья бренда Calvin Klein. Упомянутый наряд состоял из трусов с низкой посадкой и широкой резинкой, а также топа на бретелях.

При этом звезда похвасталась рельефным прессом и стройной фигурой. Кроме того, инфлюэнсерша распустила короткие волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в ноябре Регина Тодоренко показала внешность без макияжа. Она позировала в бежевом пальто и белой кофте на молнии.