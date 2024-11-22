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14:50, 22 ноября 2024Ценности

Регина Тодоренко показала внешность без макияжа

34-летняя телеведущая Регина Тодоренко показала внешность без макияжа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @reginatodorenko

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала лицо без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,6 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя в автомобиле. Она позировала в бежевом пальто и белой кофте на молнии и набросила на плечи шарф пастельных оттенков. При этом инфлюэнсерша распустила волосы и продемонстрировала естественную внешность, отказавшись от косметики.

Кроме того, блогерша выложила видео, где играет в теннис в черном кроп-топе и легинсах. На размещенных кадрах на ее лице также отсутствует макияж.

Ранее в ноябре Регина Тодоренко также похвасталась фигурой в бикини на пляже.

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