34-летняя телеведущая Регина Тодоренко показала внешность без макияжа

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала лицо без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,6 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя в автомобиле. Она позировала в бежевом пальто и белой кофте на молнии и набросила на плечи шарф пастельных оттенков. При этом инфлюэнсерша распустила волосы и продемонстрировала естественную внешность, отказавшись от косметики.

Кроме того, блогерша выложила видео, где играет в теннис в черном кроп-топе и легинсах. На размещенных кадрах на ее лице также отсутствует макияж.

Ранее в ноябре Регина Тодоренко также похвасталась фигурой в бикини на пляже.