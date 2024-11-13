Регина Тодоренко похвасталась фигурой в бикини на пляже

Телеведущая Регина Тодоренко похвасталась фигурой в розовом бикини на пляже

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость поделилась с подписчиками снимком, на котором продемонстрировала рельефную фигуру в бикини нежно-розового цвета, состоящем из бюстгальтера бандо и плавок с низкой посадкой. При этом она позировала на пляже, положив руки на голову.

«Наконец-то намечтала. Ну, и немного натрудила», — подписала звезда «Орла и решки» пост, который набрал 17 тысяч лайков.

В мае Регина Тодоренко показала фигуру в нижнем белье на видео и назвала ее почти идеальной.