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19:11, 2 мая 2024Ценности

Регина Тодоренко назвала свою фигуру в нижнем белье почти идеальной

Телеведущая Регина Тодоренко похвасталась фигурой в нижнем белье на видео

Кадр: @reginatodorenko

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко похвасталась фигурой в откровенном наряде на видео и назвала ее почти идеальной. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость станцевала перед камерой в нижнем белье американского бренда Calvin Klein. Комплект серого оттенка состоял из спортивного топа на лямках и с V-образным декольте и трусов с заниженной талией и на резинке с логотипом марки.

«Пять месяцев работы, и наконец-то идеальная форма! Та, о которой мечтала», — заявила звезда, в то же время указав, что ей предстоит еще много работать над телом.

В апреле певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, напомнила, что похудела на 32 килограмма, и раскрыла подробности пластической операции.

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      Карина Черных
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