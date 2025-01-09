Тодоренко показала внешность на полуголых фото до и после лечения искривленной спины

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала внешность на полуголых фото до и после лечения искривленного позвоночника. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

34-летняя знаменитость продемонстрировала снимки с обнаженной спиной с ярко выраженной асимметрией. Также она снялась после частичной коррекции данного состояния.

Тодоренко позировала топлес в черных стрингах и прозрачных колготках, повернувшись спиной к камере. В то же время она примерила бюстгальтер и остроносые туфли. «Кто-то не найдет в этой фотосессии ничего особенного, а для меня моя слабая сколиозная спина — это работа над собой, за которой стоят годы лечения, непринятия своего тела, невыносимой боли, угрозы от врачей о невозможности родить самостоятельно и полной неуверенности в себе», — указала в подписи звезда.

В декабре Регина Тодоренко откровенно высказалась об уколах красоты и раскрыла секреты молодости.