Liga.net: Киев не изменит решение о переименовании подразделения ВСУ в честь УПА

Киев не изменит своего решения о переименовании центра специальных операций «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России), которое подвергалось серьезной критике из Варшавы. Об этом сообщил портал Liga.net со ссылкой на источники, близкие к главе офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Несмотря на критику со стороны Польши, на Украине не собираются переименовывать подразделение, получившее почетное наименование "имени Героев УПА"», — говорится в публикации.

При этом журналисты признали, что отношение к организации остается едва ли не самой болезненной темой в диалоге Киева и Варшавы. Они также подчеркнули, что сообщения о готовности Буданова искать компромисс по данному вопросу не соответствуют действительности.

Кирилл Буданов посетил Польшу 5 июня, где встретился с главой Бюро международной политики канцелярии польского президента Марчином Пшидачем и министром обороны республики Владиславом Косиняк-Камышем.