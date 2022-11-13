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17:53, 13 ноября 2022Мир

Названо число погибших при взрыве в Стамбуле

В результате взрыва в Стамбуле погибли по меньшей мере четыре человека

Фото: Kemal Aslan / Reuters

В результате взрыва на туристической улице в центре Стамбула погибли по меньшей мере 4 человека, 38 получили ранения. Такое число назвал губернатор города Али Ерликая в своем в Twitter-аккаунте.

«По предварительным данным, в результате взрыва на улице Истикляль погибли 4 человека, 38 человек получили ранения, — написал глава Стамбула. — Нашим раненым оказана медицинская помощь».

Ранее сообщалось, что турецкие власти из соображений национальной безопасности временно запретили публиковать новости о взрыве. Уточняется, что медийные организации призвали избегать публикаций, которые могут вызвать беспорядки и страх в обществе.

О взрыве в Стамбуле стало известно в воскресенье, 13 ноября. Уточняется, что происшествие случилось на одной из центральных пешеходных улиц города. На место взрыва выехали полиция, пожарные и медики.

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Валентина Процкова
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