Власти Турции запретили публиковать новости о взрыве в Стамбуле

Власти Турции ввели временный запрет на публикацию новостей о взрыве в Стамбуле

Власти Турции ввели временный запрет на публикацию новостей о взрыве на главной туристической улице Стамбула Истикляль. Об этом говорится в заявлении Верховного совета по телерадиовещанию.

Уточняется, что временный запрет на вещание может быть введен, когда этого требует национальная безопасность или когда имеет место серьезное нарушение общественного порядка. Таким образом, медийным организациям запрещено вести трансляцию с места происшествия.

Власти указали на необходимость избегать публикаций, которые могут вызвать страх, панику и беспорядки в обществе и которые могут служить целям террористических организаций.

Взрыв в Стамбуле произошел ранее 13 ноября. В результате пострадали не менее 11 человек. На место происшествия выехали полиция, пожарные и медики.

Турецкое издание Mynet со ссылкой на источники в генеральной прокуратуре страны сообщило, что силовики рассматривают версию о теракте.