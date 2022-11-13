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18:23, 13 ноября 2022Мир

Эрдоган сообщил о шести погибших в результате взрыва в Стамбуле

Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести

Фото: Ihlas News Agency (IHA) / Reuters

Число погибших при взрыве на улице Истикляль в центре Стамбула возросло до шести. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«В результате взрыва в Стамбуле число погибших составляет 6 человек, ранения получили 53 человека», — заявил он.

Взрыв прогремел днем 13 ноября. Момент взрыва попал на видео: на кадрах, выложенных в соцсети, видно, что на улице было много людей. Услышав хлопок, туристы и местные жители принялись убегать от места взрыва. Власти Турции не исключают версию теракта.

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщал о по меньшей 4 погибших и 38 раненых в результате происшествия.

Турецкие власти из соображений национальной безопасности временно запретили публиковать новости о взрыве. Уточняется, что медийные организации призвали избегать публикаций, которые могут вызвать беспорядки и страх в обществе.

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Алина Гончарова
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