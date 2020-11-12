В Подмосковье родителям первенцев дадут ипотеку под 2,9 процента

В Московской области утвердили объем финансирования по программе субсидированной ипотечной ставки, которая реализуется совместно с ДОМ.РФ. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, согласно программе, семьи, в которых после 1 января 2020 года родился первый ребенок, могут получить новую квартиру по ставке от 2,9 процента. Такая ставка будет действовать весь срок кредитования.

На программу в течение трех лет выделят 612 миллионов рублей, это позволит улучшить жилищные условия примерно 1500 семьям.

По информации издания, в министерство жилищной политики уже обратились более 270 семей, желающих стать участниками программы. Зампредседателя правления банка ДОМ.РФ Данила Литвинов отметил, что программа уникальна тем, что рассчитана на заемщиков с одним ребенком, в отличие от других программ, реализуемых для клиентов с двумя и более детьми.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.