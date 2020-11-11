Крыму уменьшили на треть показатели нацпроекта по жилью

Крым в 2020 году должен ввести в эксплуатацию 729 тысяч квадратных метров жилья вместо запланированных ранее 1,03 миллиона квадратных метров в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство жилищной политики Республики Крым.

Отмечается, что корректировки программ были приняты после того, как президент России Владимир Путин в июле текущего года подписал указ №474 о национальных целях развития РФ до 2030 года, продлив таким образом действие предыдущего указа от 7 мая 2018 года еще на шесть лет.

При этом изменились не только сроки исполнения программы, но и темпы ее реализации. Это в том числе связано с тем, что регионы не успевают исполнить заявленный в первой редакции показатель по наращиванию объемов жилищного строительства.

Национальный проект «Жилье и городская среда» планируется реализовать до декабря 2030 года. Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.