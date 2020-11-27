Россиян предупредили об исчезновении выгоды от ипотеки под 6,5 процента

Экономический эффект от льготной ипотеки под 6,5 процента годовых полностью исчерпает себя, если цены на строящееся жилье в российских городах-миллионниках вырастут еще на 10 процентов по сравнению с текущим уровнем. Такой прогноз содержится в материалах компании «Талан», предоставленных «Ленте.ру».

Как поясняют эксперты, за счет снижения ипотечной ставки по государственной программе субсидирования (с 8,6 до 6,5 процента) заемщик экономит на сумме переплаты по кредиту. При этом рост спроса на недвижимость спровоцировал увеличение цен в новостройках в среднем на 12 процентов, соответственно, вырос и средний размер ипотечного кредита. В момент, когда рост цен на жилье превысит сумму экономии на процентах, выгода от госпрограммы исчезнет, предупреждают аналитики.

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«Если в апреле 2020 года, на старте госпрограммы, прямая выгода при 18-летнем ипотечном кредите в среднем по стране составляла почти 950 тысяч рублей, то к ноябрю за счет активного роста цен на недвижимость позитивный эффект снизился до 588 тысяч», — сетуют специалисты. При сохраняющейся динамике увеличения стоимости жилья уже к концу первого квартала 2021-го доступность квадратных метров для россиян вернется к «докоронавирусному» уровню даже с льготной ставкой, заключают они.

Ипотеку под 6,5 процента годовых запустили в апреле 2020-го. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Программа должна была завершиться к ноябрю 2020-го, но потом ее продлили до 1 июля 2021-го.

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