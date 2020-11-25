Россиян предупредили о возможном снижении доступности жилья

Центробанк России не исключает, что уровень доступности жилья в стране может снизиться из-за роста цен на рынке новостроек. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в среду, 25 ноября, передает РИА Новости.

Набиуллина отметила, что льготная ипотека дала гражданам возможность улучшать жилищные условия, но в то же время «уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения». В итоге доступность жилой недвижимости может упасть, даже несмотря на действующую программу льготного кредитования, предупредила глава ЦБ.

Она также указала на необходимость своевременного завершения программы ипотеки с господдержкой. «Рыночные, а не только субсидированные ипотечные ставки также снизились, и это позволит гражданам дальше получать доступную ипотеку», — пообещала Набиуллина.

Ипотеку под 6,5 процента годовых запустили в апреле 2020-го. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Программа должна была завершиться к ноябрю 2020-го, но потом ее продлили до 1 июля 2021-го.

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