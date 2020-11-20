Более 50 регионов России выполнили годовой план по расселению аварийного жилья

Свыше 50 регионов России выполнили показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийного жилья, установленные на 2020 год, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Регионы России активно работают над расселением аварийного жилья. Проект идет с опережением графика, — по состоянию на 18 ноября целевой показатель с начала реализации проекта, за 2019-2020 годы, выполнен на 157 процентов, были расселены почти 110 тысяч человек, свою программу выполнили уже 52 региона», — констатировал он. При этом пять регионов — Магаданская, Саратовская, Сахалинская области, Карачаево-Черкесия и Чечня - в конце этого года — начале следующего досрочно закончат программу нацпроекта.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.