В России допустили продление льготной ипотеки после середины 2021 года

Глава Минстроя Ирек Файзуллин допустил, что программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых для покупателей жилья в новостройках может быть продлена после середины 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В 2021 году, как мы знаем, это программа сохраняется. И мы будем работать над тем, чтобы эта поддержка сохранилась и далее. Будем смотреть на ту ситуацию, которая сложится в середине следующего года в этом направлении», — сказал он.

По словам министра, программа дала импульс стройотрасли в условиях распространения коронавируса и подстегнула дополнительный спрос на новостройки. Однако он подчеркнул, что необходимо сделать соответствующее предложение, иначе это приведет к излишнему росту цен на строительный продукт.

Программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Позже премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.