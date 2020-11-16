В российском регионе впервые полностью избавятся от аварийного жилья

Власти якутского Жатая заявили о планах первыми в России полностью ликвидировать аварийное жилье. Об этом сообщает ТАСС.

По информации регионального правительства, в ближайшее время в Жатае снесут последний аварийный дом — поселок станет первым в стране муниципальным образованием без аварийного жилья.

Отмечается также, что Жатай является лидером в стране по строительству энергоэффективного жилья. В поселке сейчас эксплуатируется 10 «умных» домов, а в целом по стране их всего около сотни. В среду, 18 ноября, в Жатае ожидается открытие 11-го «умного» дома.

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей. Проект призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города — красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов. Предполагается, что по результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8 процентов, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно. Кроме того, планируется, что из старых домов переселят более 530 тысяч человек, и почти третья россиян будет участвовать в решении вопросов развития городской среды.